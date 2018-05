Prefeitura de Carapicuíba emite comunicado sobre funcionamento de serviços municipais nesta terça

A Prefeitura de Carapicuíba divulgou comunicado sobre o funcionamento dos serviços públicos municipais nesta terça-feira, 29, em meio aos reflexos do desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Confira o comunicado da Prefeitura de Carapicuíba para esta terça:

🚌TRANSPORTE PÚBLICO – As empresas de ônibus municipais vão funcionar com 70% da frota para atender os usuários nesta terça-feira.

👩‍🏫AULAS NAS ESCOLAS – A grande maioria dos professores conseguiu comparecer nesta segunda-feira . Haverá aula nas escolas municipais nesta terça-feira, dia 29. A Prefeitura informa que as aulas estão suspensas na quarta-feira e serão recompensadas posteriormente. Neste momento também é importante não prejudicar os alunos que dependem das vans escolares e não estão conseguindo assistir as aulas. Além disso, organizar as escolas e merenda para que a rede possa atender as crianças normalmente na próxima semana.

🚛COLETA DE LIXO – A empresa 4R, responsável pela coleta de lixo, conseguiu abastecer toda frota de caminhões e a coleta de lixo será realizada integralmente.

🚑🚔AMBULÂNCIAS E A VIATURAS – A Prefeitura conseguiu garantir o abastecimento das ambulâncias e viaturas da Guarda Civil Municipal. Todos os veículos estão funcionando habitualmente para atender a população.

🏢REPARTIÇÕES PÚBLICAS – Todas as secretarias da Prefeitura, Unidades Básicas de Saúde, Prontos Atendimento, Policlínica abrirão normalmente para atender os munícipes.