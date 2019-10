Prefeitura de Carapicuíba inaugura novo Centro Administrativo

Nesta sexta-feira (25), a Prefeitura de Carapicuíba inaugura as novas instalações do Centro Administrativo. Em um terreno de mais de 6 mil m², a obra soma cerca de 2.500 m², e irá abrigar as secretarias de Administração, Desenvolvimento Urbano, Receita e Rendas, Habitação e Fazenda.

As secretarias passam a atender nas novas instalações, na rua Joaquim das Neves, 211, a partir do dia 29, terça-feira.

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, diz que as novas instalações são uma conquista para os servidores, que trabalharam por muitos anos no prédio antigo, em condições insalubres. “Era uma das metas do governo municipal: melhorar as condições de trabalho dos servidores”.

“Foi preciso buscar recursos junto ao Governo do Estado para a retomada das obras. Não poderia passar o meu mandato com uma obra inacabada ao lado do gabinete”, completou Marcos Neves.

O Governo do Estado investiu na obra um valor de R$ 4,4 milhões, por meio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI), órgão vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Regional, para execução dos serviços de estrutura, telhado e parte da alvenaria.