Prefeitura de Cotia distribui mudas e recolhe lixo eletrônico neste final de semana

Nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23), a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia realiza as ações ‘Pedágio Ambiental’ e ‘Sucata Digital’ na cidade.

O pedágio consiste na doação de mudas de árvores nativas, além da entrega de material educativo e orientação sobre a importância do plantio e como cuidar da espécie levada. Já o projeto ‘Sucata Digital’ recolhe itens eletrônicos quebrados ou em desuso, como: computadores, tablets, monitores, aparelhos de som, celulares, telefones, impressoras, carregadores, micro-ondas, rádios, televisores, entre outros, para a destinação correta.

As ações serão realizadas em parceria com as Cooperativas ‘Luxo do Lixo’ e ‘Coopernova Cotia Recicla’.

Veja onde serão realizadas as ações Pedágio Ambiental e Sucata Digital:

Sexta-feira (21) – A partir das 16h

Local: Feira Noturna de Caucaia do Alto (Rua José Lopes Neto, ao lado do Terminal).

Sábado (22) – A partir das 9h30

Local: Feira Livre do bairro Portão (Rua Jorge Caixe, ao lado da Ireja Santo Antonio).

Domingo (23) – A partir das 9h30

Local: Parque Cemucam (Rua Mesopotâmia, s/nº, Jardim Passárgada).