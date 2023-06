Prefeitura de Itapevi abre inscrições para 36 vagas de estágio

A Prefeitura de Itapevi abre nesta sexta-feira (23) as inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 36 vagas de estágio.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) www.ciee.org.br até o dia 10 de julho, às 12h.

Os candidatos selecionados que estejam cursando do primeiro ao quarto semestre receberão uma bolsa auxílio de R$ 800,00. Esse valor aumenta para R$ 1.000,00 para estagiários do quinto e sexto semestre, e para R$ 1.300,00 para estudantes a partir do sétimo semestre. Além disso, será fornecido um auxílio transporte de R$ 100,00 mensais.

Dentre as oportunidades de estágio disponíveis, há 10 vagas imediatas para Administração de Empresas e 10 vagas para Direito. Há uma vaga para cada uma das áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil e Ciências Contábeis. As demais vagas são para cadastro reserva nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências da Computação, Educação Artística – Artes Cênicas (teatro/dança), Educação Física (Bacharelado), Gestão de Recursos Humanos, Música (Licenciatura), Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Redes de Computadores, Tecnologia em Eventos e Tecnologia em Gestão Ambiental.

Podem participar do processo seletivo os estudantes a partir do primeiro semestre dos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Redes de Computadores, Eventos e Gestão Ambiental. Os candidatos de Direito devem estar no mínimo no quarto semestre, enquanto nas demais áreas, o candidato deve estar no terceiro semestre. A carga horária será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Após o cadastro no site, o inscrito terá acesso à prova online utilizando o login e senha fornecidos durante a inscrição.

A lista de classificação definitiva será publicada no dia 2 de agosto nos sites da Prefeitura e do CIEE. Os aprovados serão convocados através de um edital divulgado no Diário Oficial.

Após essa fase, o candidato selecionado será convocado pelo Setor de Gestão de Pessoas da Prefeitura para a entrega da documentação necessária. O contrato de estágio terá uma duração mínima de seis meses, e os primeiros estagiários deverão começar a trabalhar a partir de agosto.