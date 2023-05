Prefeitura de Itapevi inaugura Arena Amador Bueno nesta sexta-feira (2)

A Prefeitura de Itapevi inaugura nesta sexta-feira (2), às 19h, a Arena Amador Bueno, segundo espaço multiuso de lazer e esportes da cidade (a primeira fica no Santa Rita e foi entregue em maio do ano passado).

A Arena Amador Bueno conta com campo de futebol com grama sintética, arquibancada, alambrado, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, espaço de convivência, bicicletário, bebedouros, lixeiras e vestiários com chuveiros e banheiros.

O campo de futebol conta com holofotes de LED, piso intertravado, além de ainda tem estacionamento, bancos de concreto e área arborizada com jardins e paisagismo.

A nova Arena fica Rua João de Camargo Ribeiro Filho, 175.