Prefeitura de Jandira anuncia as primeiras atrações da Festa do Peão 2024

A Prefeitura de Jandira começou a anunciar as primeiras atrações da Festa do Peão 2024, que começa no dia 8 de março na Praça de Eventos da cidade.

No primeiro dia, o evento traz para o público o ‘embaixador’ Gusttavo Lima e o Dj Henrico.

Os ingressos já podem ser comprados no site BaladaApp.