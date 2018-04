Prefeitura de Osasco afasta guardas filmados agredindo jovem em escola; assista

A Prefeitura de Osasco comunicou, por meio de nota, neste sábado, 28, que os dois guardas municipais envolvidos na agressão de um jovem de 15 anos na quadra de uma escola do município, filmada em vídeo, “foram identificados e afastados de suas funções nas ruas”.

Ainda de acordo com a administração municipal, foi instaurada uma sindicância para apurar o caso e os guardas podem ser expulsos da Guarda Civil Municipal (GCM).

A agressão ao jovem ocorreu na quarta-feira, 25 e foi filmada e compartilhada nas redes sociais. As imagens mostram um guarda dando tapas e chutes no jovem e outro, em lado oposto, levantando e engatilhando uma arma. Assista abaixo:

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DA PREFEITURA DE OSASCO SOBRE O CASO:

Com relação aos questionamentos, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, informa que:

Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a Prefeitura acionou a Corregedoria da corporação. Os guardas foram identificados e afastados de suas funções nas ruas.

Uma sindicância foi instaurada e poderá resultar em punição e até expulsão da corporação, instituída para manter a ordem e defender os cidadãos de bem.

A Prefeitura não compactua com abuso de poder e violência e atitudes como as registradas em vídeo serão combatidas no rigor da lei.