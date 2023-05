Prefeitura de Osasco anuncia construção da primeira Escola do Futuro no 1° de Maio

Prefeitura de Osasco anuncia construção da primeira Escola do Futuro no 1°...

Osasco vai construir três unidades de um novo modelo de escola, batizado de Escola do Futuro, que vai oferecer educação em tempo integral.

E a primeira unidade será no Jardim 1° de Maio, na zona sul da cidade. As outra duas deverão ser na zona norte da cidade. Os locais estão em estudo, segundo a Secretaria de Educação.

Segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos), a nova unidade terá atividades voltadas não apenas para os alunos como também para a comunidade.

“Será um investimento de R$ 20 milhões. Construiremos aqui um complexo educacional e tecnológico, que terá ainda teatro e piscina. Será um importante espaço de lazer e educação que trará melhor qualidade de vida para a nossa população”, disse Lins.

As Escolas do Futuro contarão ainda com ateliê criativo, salas multiuso, espaços para atividades lúdicas e quadra poliesportiva.