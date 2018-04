Prefeitura de Osasco retoma parceria e servidores terão crédito fácil no Banco do Brasil

Nesta segunda-feira, 23, o prefeito Rogério Lins (PODE) assinou convênio de crédito consignado entre a Prefeitura de Osasco e o Banco do Brasil, retomando uma parceria que estava suspensa há 2 anos. Com essa medida, funcionários do município vão ter acesso a crédito consignado facilitado junto ao Banco do Brasil.

Publicidade

O acordo entrará em vigor em 30 dias. A partir dele, os funcionários públicos contarão com mais um benefício e taxas competitivas.

Para a gerente de governo do Banco do Brasil, Ana Maria Silva de Freitas, com a retomada da parceria, o Banco do Brasil reafirma o compromisso com a sociedade e o município para o crescimento da economia, habilitando o crédito consignado aos seus servidores.