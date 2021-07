Prefeitura entrega residencial no Novo Osasco com 40 apartamentos

A Prefeitura entregou nesta segunda-feira (5) o Conjunto Residencial Gina Bortolosso, no Novo Osasco. Com o empreendimento, o sonho de ter a casa própria se tornou realidade para 40 famílias osasquenses cadastradas no Bolsa Aluguel.

publicidade

Localizado na Rua Bento Vidal, 105, o residencial tem quase 3 mil metros quadrados de área construída, duas torres com 20 apartamentos cada, sendo dois deles no térreo adaptados para pessoas com deficiência.

Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e medem 49,5 metros quadrados. Nas áreas comuns, o empreendimento conta com playground e salão de festas. Há ainda 13 vagas de estacionamento na área externa.

publicidade

O prefeito Rogério Lins (Podemos) participou da entrega simbólica das chaves a três famílias contempladas. “Não é só entregar um empreendimento, mas sim entregar sonhos. Essas famílias sonharam e esperaram muito por esse dia. E esse dia, que vem após muita luta, chegou”, declarou Lins.

Diana Santana, 42 anos, contou o que sentiu ao entrar no apartamento que agora já pode chamar de seu. “É uma emoção muito grande. Eu tenho um filho especial e saber que não vou ter dificuldade para acessar nossa casa, me deixa muito feliz”, relatou a moradora, que recebeu as chaves das mãos do prefeito.

publicidade

As unidades habitacionais foram entregues com piso, pintura e chuveiros e possuem medição individualizada de água, energia elétrica e gás encanado. “São 40 famílias que hoje começam a ter suas realidades transformadas e isso é muito gratificante. A construção ficou muito bem feita e está bem localizada. Espero que essas famílias sejam muito felizes nesse empreendimento”, afirmou o secretário de Habitação, Pedro Sotero.

O empreendimento homenageia Virgínia Bortolosso, ex-primeira-dama de Osasco, que faleceu em novembro de 2020. Gina, como era conhecida, era esposa de Silas Bortolosso, que foi prefeito de Osasco de 1997 a 2000.