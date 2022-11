Prefeitura limpa córregos e bueiros em operação de combate a enchentes em Osasco

A Secretaria de Obras de Osasco iniciou nesta semana a Operação de Prevenção e Combate às Enchentes. A primeira ação ocorreu em um trecho do Braço Morto do Rio Tietê, no Jardim Rochdale, que ainda não foi canalizado.

No local será feito o desassoreamento, alargamento e limpeza do córrego. Nos próximos meses, a Prefeitura realiza a limpeza de córregos, bocas de lobo e bueiros.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhou o início dos trabalhos e fez um apelo para que a população contribua e não jogue entulho, móveis e lixo nos rios, nem nas ruas. “É preocupante porque apenas em um pequeno trecho, encontramos sofás, pneus, restos de construção civil”, disse.

“Em Osasco temos um canal de atendimento que é a Central 156, o munícipe pode acionar e a Prefeitura vai gratuitamente retirar e dar destinação correta. Ou seja, contribua com a nossa cidade para que a gente não tenha problemas futuros com as enchentes, mesmo depois de fazer esse trabalho preventivo. O combate às enchentes também depende das atitudes de cada um”, completou o prefeito.