Prefeitura pede que população denuncie via WhatsApp descarte de entulho em Carapicuíba

Nesta quarta-feira, 2, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, lançou a campanha “Fiscal do Entulho”, que estimula a população a denunciar despejo irregular de entulho por meio do WhatsApp.

Por meio do WhatsApp Denúncia, o morador de Carapicuíba pode ajudar no combate ao descarte irregular de entulho em locais públicos. O número é 94126-4022.

Funciona da seguinte forma: quem flagrar alguém jogando entulho em via pública, deve gravar ou tirar foto da placa do veículo e mandar junto com informações do infrator.

Multa pode ultrapassar R$ 9 mil

Descarte irregular de entulho pode render multa de mais de R$ 9 mil em Carapicuíba.

Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais retiram das ruas cerca de 3 mil toneladas de entulho despejado irregularmente por mês.

“Vamos contar com a ajuda da população para manter nossa cidade limpa. Nós realizamos campanha de conscientização, criamos seis Ecopontos e, mesmo assim, ainda há aqueles que continuam sujando as ruas e calçadas. Por isso, é muito importante essa Lei, que permite a autuação por meio de foto e vídeo”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Como denunciar:

WhatsApp Denúncia: 94126-4022

Quem flagrar alguém jogando entulho em via pública, deve gravar ou tirar foto da placa do veículo e mandar junto com informações sobre a infração (local, horário etc.).

Ecopontos em Carapicuíba

Os Ecopontos de Carapicuíba funcionam de segunda a sábado.

Horário de recebimento de materiais: 8h30 às 16h30 de segunda a sexta-feira

No sábado é das 8h30 às 11h30

– Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

– Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Ecoponto Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Ecoponto e Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, 75 – Telefone 4184-3867

– Ecoponto Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Tel: 4183-6864