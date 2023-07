Prefeituras da região alteram expediente devido à Copa do Mundo Feminina

As prefeituras da região anunciaram que o horário do expediente nas repartições públicas municipais será alterado nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia.

As brasileiras vão estrear nesta segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília) contra o Panamá. Ainda na primeira fase do torneio, o Brasil joga no sábado (29) contra a França; e na quarta-feira (2) contra a Jamaica, ambos às 7h.

Em Osasco, nos dias em que os jogos iniciarem até as 7h30, o expediente será a partir das 11h. Nos dias em que os jogos iniciarem às 8h, o expediente será a partir das 12h.

Em Barueri, o prefeito Rubens Furlan anunciou que nos dias em que os jogos começarem pela manhã (às 8h), os funcionários públicos só iniciam o expediente à tarde (a partir das 13h).

Em Cotia, o prefeito Rogério Franco decretou que as unidades administrativas retomem às atividades ao meio dia. O decreto de Cotia estabelece ainda que os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas à razão de uma hora diária, até o final de dezembro de 2023.

Já em Itapevi, além da liberação do expediente administrativo, que só retorna após o término dos jogos (a partir das 10h), a Prefeitura vai disponibilizar um telão para a transmissão das partidas da seleção na Praça 18 de Fevereiro, no Centro. A atividade vai incluir aulas de Zumba nos intervalos e no final dos jogos.

Em Carapicuíba, os servidores municipais vão voltar ao expediente a partir das 11h, assim como em Jandira.

Os serviços essenciais como hospitais e setor de segurança vão funcionar normalmente.

Bancos, Receita Federal e INSS

Os serviços federais, como INSS e Receita Federal, também terão horário especial nos dias de jogo do Brasil na Copa.

No caso do INSS, os servidores poderão alterar sua jornada, desde que não tenham agendamentos para o horário (vale atendimento administrativo e perícias). Já na Receita o expediente só abre às 11h.

Os bancos também vão alterar o horário de atendimento, abrindo ao público 1 hora mais tarde nos dias de jogos.