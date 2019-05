Prêmio de R$ 1 milhão da Nota Paulista é entregue a moradora de Barueri

O secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, recebeu nesta quinta-feira (30), a consumidora da cidade de Barueri premiada com R$ 1 milhão na 126º extração da Nota Fiscal Paulista e representantes de cinco entidades assistenciais contempladas com R$ 100 mil.

Meirelles parabenizou os representantes das instituições pelo trabalho prestado à sociedade e lembrou que o programa Nota Fiscal Paulista é um valioso instrumento de cidadania fiscal: “Quando a população solicita do comerciante a emissão do documento fiscal, ajuda o governo no combate à sonegação e colabora diretamente para a obtenção da receita que é utilizada para custeio de serviços essenciais, como saúde, educação e transporte”, reforçou.

Casa própria

A ganhadora, de 42 anos, que trabalha como motorista de ônibus escolar, concorreu com 19 bilhetes e utilizará o dinheiro do prêmio para realizar um sonho antigo de toda a sua família: a compra da casa da própria.

No mês de maio, outros consumidores também foram contemplados com 4 prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

Durante o encontro, representantes das cinco organizações beneficentes receberam das mãos do secretário Henrique Meirelles um cheque simbólico com o valor de R$ 100 mil, que deverá ser utilizado na manutenção das atividades assistenciais prestadas por cada uma.

Entidades

As entidades contempladas no sorteio exclusivo foram; Associação Riopretense de Promoção do Menor – Aprom (São José do Rio Preto); Serviço de Obras Sociais de Presidente Prudente (Presidente Prudente); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais – APAE (Batatais); Associação Beneficente Santa Fé e Ação Comunitária do Brasil – São Paulo (Capital).

Além disso, outras 50 entidades foram contempladas com prêmios de R$ 10 mil, totalizando R$ 1 milhão. O resultado do sorteio está disponível no site portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 126.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.