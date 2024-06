Presidente Lula é confirmado para inauguração da Universidade Federal em Osasco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva virá visitar Osasco na sexta-feira, 5 de julho, para inaugurar o novo campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) no bairro de Quitaúna.

O projeto, que estava paralisado desde 2016 com 80% de conclusão, recebeu um investimento de R$ 18 milhões do governo federal para sua finalização.

A inauguração da Unifesp Osasco atende a um pedido do deputado estadual Emidio de Souza, que lançou a pedra fundamental do campus em 2008, durante sua gestão como prefeito da cidade. Desde 2011, a universidade tem funcionado em um edifício emprestado e as obras do prédio paralisadas desde 2016.

O novo campus terá capacidade para receber cerca de 3 mil estudantes e contará com mais de 30 salas de aula, diversos laboratórios, anfiteatros, auditório, praça digital, estacionamento e área de convivência.