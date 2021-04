Prestes a inaugurar loja em Osasco, MercadoCar anuncia vagas de vendedor, operadora de caixa e estoquista, entre outras

Prestes a inaugurar uma loja em Osasco, a rede de autopeças MercadoCar anunciou a abertura de vagas para o cargo de vendedor de peças automotivas no município e em diversas outras unidades, entre as quais a da Barra Funda. Os interessados devem ter experiência como vendedor no segmento e conhecimento básico em informática. É desejável curso de mecânica.

Além de vendedor, a MercadoCar tem diversas vagas em Osasco para cargos como encarregado de estoque, líder de estoque, operadora de caixa, fiscal de caixa, garagista, recepcionista, instalador de acessórios automotivos, trocador de óleo, borracheiro, assistente de SAC, estoquista, gerente e operador logístico, entre outras.

No momento, são mais de 150 oportunidades abertas em Osasco, de acordo com o site de vagas da empresa. A MercadoCar oferece aos funcionários cartão alimentação, convênio farmácia, assistência odontológica, assistência médica, vale-transporte e refeição no local.

A Mercadocar

Com 50 anos, a Mercadocar é líder no ramo de peças e acessórios automotivos e atualmente é composta por uma rede de oito Lojas, uma Central de Teleatendimento e dois Centros de Distribuição na grande São Paulo.

Para mais informações sobre as vagas de emprego na MercadoCar em Osasco e outras unidades da rede e enviar o currículo, acesse o site de vagas de emprego da rede de autopeças.