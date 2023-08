Prestes a inaugurar restaurante na Granja Viana, Coco Bambu abre vagas de emprego

O Coco Bambu está com vagas de emprego abertas para formar o quadro de funcionários do restaurante que será inaugurado até o final do ano na Granja Viana, bairro nobre de Cotia. As oportunidades foram divulgadas no site de recrutamento da rede.

São oferecidas 12 vagas para as funções de auxiliar de bar, almoxarife, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, cozinheiro, cumim, lavador de pratos, operador de caixa, recepcionista, recreador e técnico em nutrição.

A maior parte das oportunidades exige apenas o ensino fundamental completo e vivência nas atividades de cada função. Salários e benefícios não foram informados.

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas na unidade do Shopping Granja Vianna devem acessar o site de vagas do Coco Bambu, onde podem cadastrar o currículo online e obter mais informações.

Com investimento de R$ 6 milhões, o novo Coco Bambu ocupará um espaço de 800 m² e salão para 280 lugares. O restaurante contará com adega, área externa, espaço para as crianças, bar temático e palco para música ao vivo.

