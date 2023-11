Prevenção ao câncer de próstata é tema de palestra na Câmara de Osasco

O médico urologista Dr. Alcidezio Farias Santana compartilhou estimativas sobre o câncer de próstata, na manhã desta quarta-feira (22), durante palestra promovida pela Câmara Municipal de Osasco. A iniciativa faz parte da programação Novembro Azul, campanha dedicada à prevenção à doença.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar, até o final deste ano, cerca de 72 mil novos casos da doença. De acordo com o Dr. Santana, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, que têm maior incidência a partir dos 50 anos de idade.

As estatísticas de mortes em função do câncer de próstata são de 14 mil ao ano, conforme esclareceu Santana. Ele deixou claro que a prevenção é importante para diagnosticar a doença o mais cedo possível e, assim, aumentar as chances de cura. “A maioria dos casos são diagnosticados no rastreamento da doença com o antígeno prostático específico (PSA) no sangue”, explicou o médico.

Temido por muitos homens, o exame de toque retal ajuda a confirmar problemas na próstata, mas ainda há muito preconceito. Para Santana, há duas medidas que podem vencer essa situação: informação e hábito. “Quando você cria o hábito, fica natural. É preciso fazer o exame uma vez por ano e, portanto, reserve um dia para visitar o seu médico, preventivamente, mesmo que você não tenha nada”, sugeriu.

Em nome do presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), o diretor da Escola do Parlamento, professor Marcos Arruda, agradeceu o médico pela disponibilidade em prestar orientações à população.