Vereador pede ação para prevenir desastres naturais em áreas de ocupação em Carapicuíba

O vereador de Carapicuíba Professor Ladenilson (MDB) solicitou a criação de uma cooperativa para mapear e monitorar o grau de risco em áreas com ocupações para evitar deslizamentos de terra, entre outros desastres. Pedido foi apresentado na Câmara Municipal, por meio de uma indicação.

No texto, o vereador sugere que essa cooperativa seja técnica e acadêmica, envolvendo instituições de ensino superior e instituições científicas, tecnológicas de inovação, estaduais e federais com o objetivo de elaborar planos de monitoramento, mapeamento e diagnóstico sobre o grau de risco de ocupações em áreas urbanas de elevada taxa de declividade em Carapicuíba.

O parlamentar explica que a medida visa auxiliar na criação de planos de evacuação de famílias ocupantes de áreas de risco, evitando, assim, possíveis tragédias. “Assistimos perplexos a tragédia humana em Petrópolis provocada pelas fortes chuvas, mas, principalmente, pela falta de estrutura do município para lidar com estas situações, algo que se repete em grande parte do país. Com estudo, planejamento e organização, podemos salvar vidas”, defende.

