Primeiras vagas de emprego no novo Atacadão de Osasco serão abertas na quinta (21)

Na quinta-feira (21) serão abertas as primeiras vagas de emprego abertas no segundo Atacadão de Osasco, que deve ser inaugurado até o fim do ano, na Vila Yolanda. A unidade deve abrir mais de mil vagas.

A informação sobre a abertura das vagas no Atacadão foi divulgada nesta terça (19) pelo Portal do Trabalhador de Osasco, que vai prestar apoio à empresa nas contratações.

As vagas e link de cadastro para se candidatar serão divulgadas por meio das redes sociais do Portal do Trabalhador no Facebook e Instagram. As inscrições no processo seletivo poderão ser feitas apenas pela internet.

