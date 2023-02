Primeiro baile de Carnaval da Fábrica de Cultura 4.0 celebra aniversário de Osasco

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco realizará, no dia 25 de fevereiro, o seu primeiro baile de Carnaval. A atração comemora os 61 anos da cidade e homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus, que já morou no município.

O evento recebeu o nome de RochBaile de Carnaval, que passará nos arredores do bairro junto com o projeto Cultura na Calçada. A atração começa às 13h, com uma programação gratuita e aberta para todos os públicos.

SERVIÇO

RochBaile de Carnaval em Osasco

Quando: 25/02, sábado, 13h

Local: Fábrica de Cultura Osasco (Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale)

Mais informações: (11) 3689-7600

Programação gratuita