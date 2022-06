Primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado na região

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta quarta-feira (29), que um morador de Itapevi foi diagnosticado com o vírus monkeypox, conhecido como varíola dos macacos. Este é o primeiro caso confirmado da doença na região.

Até o momento, o estado de São Paulo registra 24 casos de varíola dos macacos, de acordo com a Secretaria. Destes, 12 são de pessoas com histórico de viagens à Europa e outros 12 são de “autóctones, cujos vínculos não foram identificados até o momento e seguem em investigação”.

No caso do morador de Itapevi infectado, não foi informado se ele viajou para o exterior ou não.

Todos os casos estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica do municípios e, de acordo com a Secretaria, apresentam boa evolução do quadro.

Varíola dos macacos preocupa autoridades

O primeiro caso de infeção pelo vírus monkeypox no Brasil foi confirmado no dia 9 de junho, na cidade de São Paulo, em um paciente de 41 anos que viajou à Espanha. Em todo o mundo, são mais de 3 mil casos confirmados, sendo a maior parte deles em países europeus, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A transmissão pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado, por meio de secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Os sintomas, que podem durar entre duas e quatro semanas, incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e exaustão. Além disso, podem aparecer lesões na pele, inicialmente no rosto e que depois se espalham pelo corpo.

Cuidados e prevenção

Evitar contato próximo com pessoas infectadas até que as feridas tenham cicatrizado;

Não utilizar objetos ou roupas de cama de pessoas contaminadas e com lesões na pele;

Higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool gel