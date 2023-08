Processo seletivo da Prefeitura de Osasco abre 291 vagas

Estão abertas as inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Osasco para a contratação de 291 profissionais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e na Saúde. Os salários variam entre R$ 1.521 e R$ 6.904, de acordo com o cargo.

Do total de vagas, 100 são destinadas para a função de técnico de enfermagem (estratégia de saúde da família), 100 para enfermeiro de estratégia de saúde da família e outras 20 para auxiliar em saúde bucal.

O processo seletivo dispõe ainda de oportunidades para atuar no SAMU, nos cargos de: condutor de veículos (25), técnico de enfermagem intervencionista (18), médico regulador intervencionista (14), enfermeiro intervencionista (4) e rádio operador (2).

As inscrições foram abertas no dia 2 de agosto e podem ser feitas até o dia 11 de setembro, exclusivamente no site da Fundação Vunesp, com taxa que varia entre R$ 54,90 e 98,80, de acordo com o cargo desejado. Leia aqui o edital e mais informações.

