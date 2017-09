Processo seletivo para agentes de saúde em Osasco: confira as vagas por UBS

No processo seletivo que a Prefeitura de Osasco vai abrir para contratar 264 agentes comunitários de saúde (sendo 14 vagas reservadas às pessoas com deficiência), um dos critérios para contratação é morar próximo à UBS onde o profissional vai atuar. Veja abaixo a relação de agentes que serão contratados por unidade de saúde.

As inscrições serão abertas no dia 18 e vão até o dia 5 de outubro, gratuitamente, na Sala Osasco (anexa à Prefeitura). Também serão contratados 120 agentes de combate às endemias, com 6 vagas reservadas às pessoas com deficiência.

A contratação se dará por tempo determinado, em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), por um período de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Os salários oferecidos são de R$ 1.151,16. Exige-se ensino fundamental completo.

As provas terão 10 questões de conhecimentos básicos de Língua Portuguesa e 20 questões de conhecimentos específicos. As datas e locais das provas serão divulgados através da Imprensa Oficial.