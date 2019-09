Processo seletivo para mil vagas na B2W em Itapevi começa com fila de dobrar o quarteirão

Milhares de pessoas participam, nesta segunda-feira (23), do início do processo seletivo para o preenchimento de 1.011 vagas de emprego na empresa B2W Digital em Itapevi.

A seletiva é realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Os interessados em concorrer às vagas têm até sexta-feira (27), às 16h, para se candidatar, na avenida Presidente Vargas, 376, Vila Nova Itapevi.

No total, são 22 vagas para operador de empilhadeira (masculino com experiência), 320 para operador logístico (feminino e masculino sem experiência), 500 para auxiliar operacional (masculino com ou sem experiência), 119 vagas para conferente (masculino e feminino com experiência) e 50 vagas para o cargo de fiscal de prevenção de perdas (masculino e feminino com experiência).

Expectativa

“Estou muito confiante. Meu último trabalho foi como conferente então tenho experiência comprovada”, afirma Rejane Clementino da Silva, de 37 anos, que mora na Vila Santa Rita. Desempregada há sete meses, ela chegou na fila às 5h30 e às 10h30 já apresentou seus documentos para o cadastro. “Vale a pena o esforço. A última parcela do meu seguro-desemprego já acabou, então, estou torcendo muito para dar tudo certo”.

Para Rodrigo da Silva Matos, de 30 anos, a oportunidade veio em boa hora. “Estou desempregado há meses e já estava bem preocupado”. Casado e com duas filhas, Rodrigo também chegou na fila de madrugada. “A crise está muito pesada, por isso, precisamos aproveitar todas as oportunidades que surgem”, completou esperançoso.

O desempregado Manuel Marcos de Freitas também chegou na fila cedo, mas não atende os pré-requisitos da empresa por conta da idade. “Já tenho 47 anos, e a seleção é até 45. Mas, pelo menos, atualizei meu cadastro. Estou na luta e procurando uma oportunidade. Apesar de não ter conseguido, fico mais esperançoso, porque estou vendo que o mercado está se abrindo de novo”, disse o morador do Jardim Monte Serrat.

Pré-Requisitos

Para concorrer às vagas, é necessário ser morador de Itapevi, possuir ensino médio completo e ter entre 18 e 45 anos. Os interessados não podem ser ex-funcionários das seguintes empresas: B2W, Americanas e Direct, com exceção dos que atuaram apenas como temporários.

Nos dias de seleção é preciso levar currículo, RG, CPF, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), PIS, título de eleitor, comprovante de endereço, histórico escolar e CPF dos filhos acima de oito anos de idade.

A B2W Digital é uma plataforma digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece refeição no local e vale-transporte.

Os candidatos passarão por uma pré-seleção e por entrevistas com o RH da companhia. Após aprovação, os contratados receberão treinamentos antes de começarem a atuar.

Mais informações sobre o processo seletivo pelo telefone (11) 4143-8888