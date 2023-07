Procurado por estupro de vulnerável é preso em maternidade em Carapicuíba

Um homem procurado por estupro de vulnerável foi preso na madrugada dessa terça-feira (4) na materindade do Hospital Geral de Carapicuíba. Ele foi abordado pelos policiais enquanto acompanhava a esposa na maternidade.

Os policiais receberam a informação de que o homem estaria no hospital e seguiram para o local para averiguação. No local, fizeram contato com o suspeito e após consulta ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foram constatados dois mandados de prisão por estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal Brasileiro).

O homem foi conduzido ao 1° Distrito Policial de Carapicuíba/SP, onde permaneceu à disposição da justiça.

