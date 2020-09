Professor da rede estadual poderá comprar computador com subsídio de até R$ 2 mil

Docentes da rede estadual de São Paulo poderão comprar computadores subsidiados em até R$ 2 mil pelo governo paulista, por meio do programa Professor Conectado, lançado nesta sexta-feira (25), pelo governador João Doria.

Segundo o governo do estado, a iniciativa vai apoiar a compra de computadores para 161 mil professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual. O investimento para a compra de computadores será de R$ 322 milhões ao longo de dois anos.

A Secretaria Estadual da Educação irá pagar o subsídio parcelado de até R$ 2 mil para os professores que cumprirem as condicionalidades de presença e formação. Será feita a transferência de 24 parcelas no valor de R$ 83 para a conta bancária do docente. Caso o profissional opte por um equipamento de valor superior a R$ 2 mil, precisará arcar com o custo extra.

“Computadores são ferramentas essenciais no processo de aprendizagem moderno. São Paulo dá um passo gigantesco ao proporcionar a todos os seus professores a utilização de um computador na sua casa e na sala de aula. Com esse programa, estamos garantindo que os professores de São Paulo estejam em sintonia com a tecnologia do século 21”, disse Doria.

O programa visa incentivar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. A adesão à iniciativa será a partir de novembro e serão priorizados os professores em sala de aula e professor coordenador pedagógico, concursados e temporários. Uma próxima etapa do programa Professor Conectado contemplará diretores e outros profissionais do magistério.

“O programa Professor Conectado vai fortalecer o processo do ensino híbrido, por conta da pandemia e da suspensão das aulas presenciais, aprimorando a qualidade do ensino aos nossos estudantes”, destacou o Secretário da Educação, Rossieli Soares.