Professor Ricardo Mancusso é pré-candidato a prefeito de Carapicuíba pelo PSOL

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciou, nesta segunda-feira (6), o lançamento da pré-candidatura do professor Ricardo Mancusso a prefeito de Carapicuíba. As eleições municipais vão ocorrer em novembro.

Morador de Carapicuíba há 26 anos e filiado ao PSOL desde 2006, Ricardo Marcusso tem formação em História e Pedagogia, é mestre em Sociologia Urbana e está concluindo Doutorado em Ciências Sociais.

O pré-candidato é diretor escolar na rede municipal de São Paulo e professor na Escola Estadual Basílio Bosniac, em Carapicuíba. Ele é militante da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).

Entre suas propostas para a Prefeitura, Ricardo Mancusso defende “uma ruptura com os modelos de governança até então implantados na cidade”.

“Queremos uma participação maior e mais efetiva da população em todos os atos do governo, desde a definição do orçamento até uma revisão de todo o Plano Diretor passando pelo fortalecimento dos Conselhos e cooperativas. Ou seja, um governo realmente democrático, onde as decisões sejam tomadas por todos, e não por um grupo restrito de pessoas e interesses”, explica Marcusso.