Professora de Osasco está entre finalistas do Prêmio Educador Nota 10

A professora Nilma Sladkevicius Castellani, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Luiz Bortolosso, que fica no Rochdale, em Osasco, está entre os 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10, maior premiação da educação básica do país.

Os 50 finalistas recebem uma assinatura anual do site que dá acesso à plataforma “Nova Escola Digital”, além do certificado de participação do Prêmio. Já os 10 primeiros colocados, que serão selecionados nas próximas semanas, recebem um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de contar com todas as despesas pagas para participar da semana de imersão e da cerimônia de premiação que acontecerá em setembro, em São Paulo.

O Educador do Ano, selecionado pela Academia de Jurados do concurso, recebe outro vale-presente de R$ 15 mil. As escolas dos professores vencedores também recebem verba para participar do evento.

Publicidade

Os projetos inscritos foram selecionados por especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais universidades do Brasil, orientadores de graduação e pós-graduação. Além da análise dos trabalhos, o processo de seleção contou com entrevistas com cada um dos participantes.

Lista com os 50 selecionados

Publicidade

Prêmio Educador Nota 10

O Prêmio Educador Nota 10 reconhece e valoriza professores, coordenadores pedagogos e gestores de escolas públicas e privadas desde a Educação Infantil ao Ensino Médio de todo o país. O Prêmio foi criado pela Fundação Victor Civita em 1998, que, desde 2014, realiza a premiação em parceria com o Grupo Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho.

A partir de 2018, o Prêmio Educador Nota 10 passou a ser associado ao prêmio global de educação, o Global Teacher Prize.