Programa de Estágio da Fini tem etapa de seleção no Tik Tok

A The Fini Company, marca corporativa do grupo que abarca as marcas Fini e Dr. Good, inicia no dia 1º de setembro o Programa de Estágio 2022. Para participar, a marca propõe aos candidatos, na primeira etapa de seleção, que mostrem o seu “ingrediente mágico” em um vídeo no Tik Tok de até um minuto e meio.

publicidade

As vagas são para estudantes de Engenharia de diversas áreas, como Química, Alimentos, Computação e Produção, além dos cursos de Marketing e Administração.

Ao todo, serão dez vagas, com quatro etapas até o término da seleção, que será realizada no dia 1º de dezembro, com entrevistas on-line e presenciais, além do envio do vídeo. Os interessados devem se candidatar no site da Nube, que direciona a um hotsite da The Fini Company, e seguir todas as orientações para a participação.

publicidade

Chance de efetivação

No Programa de Estágio de 2019, dos 11 contratados, oito foram efetivados. De acordo com Elisângela Lima, diretora de Recursos Humanos da The Fini Company no Brasil, o estágio é um dos mecanismos mais eficientes para inserção do jovem no mercado de trabalho. “E é por isso que damos todo o suporte e auxílio necessários para os estudantes nesse momento de início de carreira. Além disso, para este ano, criamos uma forma que permitisse que suas participações no processo seletivo tivessem ainda mais o jeito The Fini Company de ser, com alegria e diversão, e que, ao mesmo tempo, nos permitisse enxergar o perfil e a sinergia de cada candidato com a nossa marca”, conclui Elisângela.

Para as vagas, o grupo oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado e crescente a cada seis meses, vale-alimentação, auxílio-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, além de bonificação.

publicidade

Sobre a Fini

Fini é líder no segmento de candies no Brasil e faz parte da marca global The Fini Company. Com o propósito de que sempre é tempo de se encantar, a marca está presente em mais de cem países e conquistou a posição de uma das principais produtoras mundiais de balas de gelatina, marshmallows, tubes e chicles. Em 2021, completa 50 anos na Espanha e 20 anos no Brasil, com presença em importantes canais de vendas do varejo, plataformas de delivery, e-commerce, cinemas, parques e franquias em todo o País.