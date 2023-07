Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 06/07 a 12/07

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 06/07 a 12/07.

Destaque da Semana:

SOBRENATURAL – A PORTA VERMELHA

(terror/ suspense) – 12 anos

Sinopse: Dez anos após os assustadores acontecimentos com a esposa Renai (Rose Byrne) e a família, Josh (Patrick Wilson) ainda sente que algo os persegue. Na faculdade de Artes, seu filho Dalton (Ty Simpkins) foi estimulado a desenhar algo marcante da vida. Assustado com as imagens que vem à cabeça, o jovem busca respostas em seu passado e as descobertas podem ser ainda mais terríveis.

Do mesmo criador e produtor de Sobrenatural (2010), Sobrenatural: Capítulo 2 (2013), Sobrenatural: A Origem (2015) e Sobrenatural: A Última Chave (2018).

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (06/07/2023 a 12/07/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 ELEMENTOS [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 110 minutos 13:40 16:00 18:20 20:40 2 A PEQUENA SEREIA [2D] – Dub (DRAMA) – 10 anos – 135 minutos 18:10 21:00 3 TRANSFORMERS – O DESPERTAR DAS FERAS [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / FICÇÃO CIENTÍFICA) – 12 anos – 127 minutos 15:00C 17:45E 17:50B 3 VELOZES E FURIOSOS 10 [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 14:55A 15:00B 20:20C 5 THE FLASH [2D] – Dub (AVENTURA / AÇÃO) – 14 anos – 144 minutos 14:40B 20:30C 6 THE FLASH [2D] – Dub (AVENTURA / AÇÃO) – 14 anos – 144 minutos 16:50D 17:00C 6 HOMEM-ARANHA – ATRAVES DO ARANHAVERSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / AÇÃO) – 10 anos – 140 minutos 14:00 20:00C 7 INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 14 anos – 152 minutos 14:25 17:35 20:45 Estréias Sala Filme Horários 2 OS AVENTUREIROS – A ORIGEM [2D] – Nac (FAMÍLIA / AVENTURA) – Livre – 86 minutos 14:10 16:10 3 MISSÃO IMPOSSÍVEL – ACERTO DE CONTAS PARTE 1 [2D] – Leg (AÇÃO) – 14 anos – 163 minutos 20:20A 20:30B 3 UM DIA CINCO ESTRELAS [2D] – Nac (COMÉDIA) – 12 anos – 94 minutos 13:00D 4 SOBRENATURAL – A PORTA VERMELHA [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 12 anos – 106 minutos 14:05 16:30 18:50 21:10 5 MISSÃO IMPOSSÍVEL – ACERTO DE CONTAS PARTE 1 [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 163 minutos 14:20A 17:30A 17:40B 20:40A 20:50B 5 UM DIA CINCO ESTRELAS [2D] – Nac (COMÉDIA) – 12 anos – 94 minutos 13:40C 15:50C 6 MISSÃO IMPOSSÍVEL – ACERTO DE CONTAS PARTE 1 [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 163 minutos 19:50D Pré-estréias Sala Filme Horários 5 PERDIDA [2D] – Nac (FANTASIA / ROMANCE) – 12 anos – 115 minutos 18:00C