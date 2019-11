Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 07 a 13/11

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 07 a 13/11.

Destaque da Semana:

DOUTOR SONO (sequência de “O Iluminado”)

Sinopse: Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra.

Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospital local. Mas a paz de Danny está com os dias contados a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que bloqueia dentro de si.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (07/11/2019 a 13/11/2019) Programação normal Sala Filme Horários 1 A FAMÍLIA ADDAMS [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 87 minutos 14:40D 16:40 18:35 20:30 2 MALÉVOLA – DONA DO MAL [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 120 minutos 15:00 17:30 2 ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES [DIG] – Dub (COMÉDIA / TERROR) – 16 anos – 96 minutos 13:00D 3 CORINGA [DIG] – Leg (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 17:40B 20:10 3 ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES [DIG] – Dub (COMÉDIA / TERROR) – 16 anos – 96 minutos 15:40B 4 O EXTERMINADOR DO FUTURO – DESTINO SOMBRIO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 128 minutos 13:00D 15:40 18:20 21:05 5 MALÉVOLA – DONA DO MAL [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 120 minutos 13:30D 16:00 18:30 21:00 6 CORINGA [DIG] – Dub (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 13:40D 16:10 18:40 21:10 7 A FAMÍLIA ADDAMS [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 87 minutos 15:55D Estréias Sala Filme Horários 2 DOUTOR SONO [DIG] – Dub (TERROR) – 16 anos – 151 minutos 20:00 7 DOUTOR SONO [DIG] – Dub (TERROR) – 16 anos – 151 minutos 14:50F 17:50 7 DOUTOR SONO [DIG] – Leg (TERROR) – 16 anos – 151 minutos 20:50 Pré-estréias Sala Filme Horários 3 DORA E A CIDADE PERDIDA [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 102 minutos 13:35D 15:50D 18:00D