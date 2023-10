Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 12 a 18 de outubro

Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 12 a 18 de...

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 12/10 a 18/10.

Destaque da Semana:

UMA FADA VEIO ME VISITAR

(10 anos / família)

Sinopse: O que você faria se uma fada surgisse na sua vida? É o que acontece com Luna, uma adolescente que está prestes a reprovar em matemática. Ela só quer se divertir com as amigas, mas sua mãe não vai deixá-la mais tirar uma nota baixa. Na noite antes da prova, Luna recebe uma visita surpreendente: uma fada que quer ser sua amiga.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (12/10/2023 a 18/10/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 A NOITE DAS BRUXAS [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE) – 14 anos – 103 minutos 13:00F 1 SOM DA LIBERDADE [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE / AÇÃO) – 14 anos – 135 minutos 15:15 18:00 20:45 3 O PROTETOR – CAPÍTULO FINAL [2D] – Dub (AÇÃO / SUSPENSE / POLICIAL) – 18 anos – 112 minutos 15:55 18:25 20:50 3 RESISTÊNCIA [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / DRAMA) – 14 anos – 133 minutos 13:10F 4 BESOURO AZUL [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 14 anos – 128 minutos 15:50F 4 JOGOS MORTAIS X [2D] – Dub (TERROR) – 18 anos – 120 minutos 18:40 21:10 5 O EXORCISTA – O DEVOTO [2D] – Dub (TERROR) – 16 anos – 111 minutos 14:10F 16:30 18:50 21:20 6 A FREIRA 2 [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 16 anos – 110 minutos 20:10 7 PATRULHA CANINA – UM FILME SUPERPODEROSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 92 minutos 13:00F 15:00 17:00 19:00 7 NOSSO SONHO [2D] – Nac (BIOGRAFIA) – 12 anos – 120 minutos 21:00 Estréias Sala Filme Horários 2 MEU NOME É GAL [2D] – Nac (FESTIVAL) – 16 anos – 120 minutos 20:40 2 UMA FADA VEIO ME VISITAR [2D] – Nac (FAMÍLIA) – 10 anos – 102 minutos 14:05F 16:20 18:30 4 MEU NOME É GAL [2D] – Nac (FESTIVAL) – 16 anos – 120 minutos 13:20F 15:40G Pré-estréias Sala Filme Horários 6 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 14:00F 16:00 18:10

Legendas – Praça Osasco F Esta sessão NÃO será exibida Segunda-feira (16/10),Terça-feira (17/10),Quarta-feira (18/10) G Esta sessão será exibida SOMENTE Segunda-feira (16/10),Terça-feira (17/10),Quarta-feira (18/10)