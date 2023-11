Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 30/11 a 06/12

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 30/11 a 06/12.

DESTAQUE DA SEMANA

O Jogo da Invocação (Terror/Suspense/ 16 anos)

Sinopse: Billie (Natalia Dyer) e Marcus (Asa Butterfield) são jovens moradores de Salem, cidade americana famosa pelo julgamento e execuções em casos de bruxaria do passado. Quando o pequeno Jo (Benjamin Evan Ainsworth) encontra um antigo punhal, ele adota um comportamento provocativo com os mais velhos, mas ninguém se dá conta da gravidade do fato.

Misteriosamente, Marcus acaba possuído por uma entidade e passa a provocar os amigos para participarem de brincadeiras dos tempos de criança. O detalhe cruel é que os vencedores sobrevivem, os perdedores morrem e não se sabe como acabará essa sinistra diversão.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (30/11/2023 a 06/12/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 NAPOLEÃO [2D] – Dub (AÇÃO / ÉPICO / DRAMA) – 16 anos – 158 minutos 14:10 17:20 1 NAPOLEÃO [2D] – Leg (AÇÃO / ÉPICO / DRAMA) – 16 anos – 158 minutos 20:30 2 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 16:40 18:50 2 AS MARVELS [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 105 minutos 20:50 4 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Leg (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 19:50 4 Ó PAI, Ó 2 [2D] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 90 minutos 15:10 4 O PROTETOR – CAPÍTULO FINAL [2D] – Dub (AÇÃO / SUSPENSE / POLICIAL) – 18 anos – 112 minutos 17:10 5 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Leg (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 16:30 5 AS MARVELS [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 105 minutos 14:00 5 NAPOLEÃO [2D] – Dub (AÇÃO / ÉPICO / DRAMA) – 16 anos – 158 minutos 19:40 6 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 14:20X 17:25 20:40 6 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 14:00Y 7 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 13:40C 20:00 Estréias Sala Filme Horários 2 AS AVENTURAS DE POLIANA [2D] – Nac (AVENTURA / FAMÍLIA) – 10 anos – 89 minutos 14:30 3 AS AVENTURAS DE POLIANA [2D] – Nac (AVENTURA / FAMÍLIA) – 10 anos – 89 minutos 13:30C 15:30 17:30 3 O JOGO DA INVOCAÇÃO [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 16 anos – 76 minutos 19:30 21:20 7 DIGIMON ADVENTURE 02 – O INÍCIO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AÇÃO / AVENTURA) – Livre – 87 minutos 16:00 18:00

Legendas – Praça Osasco C Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (02/12),Domingo (03/12) X Esta sessão NÃO será exibida Terça-feira (05/12) Y Esta sessão será exibida SOMENTE Terça-feira (05/12)