Proibição de Edir Macedo de que filhas fizessem faculdade gera polêmica

Gerou polêmica nas redes sociais nos últimos dias um discurso feito pelo bispo Edir Macedo durante um culto na Igreja Universal na qual ele diz que não deixou as filhas fazerem faculdade, já que eles foram criadas para servir a Deus.

“Eu vou falar para vocês uma coisa que é forte, mas para vocês saberem. Quando nós fomos para fora, lá nos Estados Unidos, eu falei ‘vocês vão fazer o high school’, que é o ensino médio, ‘vocês não vão fazer faculdade’. A Ester [minha esposa] me apoiou, mas os parentes acharam um absurdo”, disse Edir Macedo.

“Por que vocês não vão fazer faculdade? Porque se você se formar numa determinada profissão, você vai servir a si mesmo, você vai trabalhar para si, mas eu não quero isso, vocês vieram para servir a Deus, quero que vocês sirvam a Deus. Entendeu o que estou falando? Não estou contra vocês estudarem e se formarem não, mas no caso delas eu não as criei para servirem a si mesmas, eu as criei para servir ao Senhor”, continuou.

Em seguida, o bispo, que é dono da Record TV, chamou uma de suas filhas e disse: “Se a Cristiane, na minha visão, se ela fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse um conhecimento baixo, ele não seria o cabeça e ela seria a cabeça”.

Para Edir Macedo, “não existe família, não existe casamento, não existe felicidade a mulher cabeça e o homem corpo. É fracasso”.

