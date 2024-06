Projeto Arte Urbana promove Dia do Grafite em Barueri

Nos dias 11 e 12 de junho, o Projeto Arte Urbana realizará o Dia do Grafite em Barueri, em parceria com duas escolas públicas da cidade. A ação, que conta com a monitoria do artista visual Jamil Santos, envolverá alunos e professores das instituições de ensino, além de coordenadores do projeto cultural.

O Dia do Grafite é a etapa mais esperada pelos jovens alunos do Ensino Fundamental II, com idades entre 11 e 14 anos, que participam do projeto Arte Urbana. A iniciativa utiliza o grafite como ferramenta de educação e transformação social, e nesta edição, os estudantes grafitarão os muros de suas escolas com uma arte exclusiva e inspiradora, abordando o tema do consumo consciente da água.

Os desenhos serão baseados nas ilustrações vencedoras da etapa de votação pela internet. O projeto é patrocinado pela Ecolab, por meio do programa de fomento paulista ProAC ICMS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e realizado pela Flamingo Comunicação. Em Barueri, o projeto também contou com o apoio da Diretoria de Ensino da Região de Itapevi.

O evento será no dia 11 de junho, das 11h às 16h, na E.E. Professora Alayde Domingues Couto Macedo, localizada na Av. Brig. Manoel Rodrigues Jordão, no Jardim Silveira, e no dia 12 de junho, no mesmo horário, na E.E. PEI Professor Itajahy Feitosa Martins, situada na R. Renata, 191, no Parque dos Camargos, ambas em Barueri.