Projeto de Osasco sobre realidade virtual na área da saúde ganha prêmio nacional

O projeto “Realidade Virtual – Fazendo limonada sem limões”, desenvolvido pela psicóloga Andreia Lira Pessoa em parceria com a Prefeitura de Osasco, foi premiado como melhor experiência exitosa do Estado de São Paulo na 18ª Mostra Brasil – Aqui tem SUS.

publicidade

A cerimônia de premiação ocorreu durante o XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Goiânia.

A iniciativa utiliza a realidade virtual e jogos de simulação, como “Minecraft” e “The Sims”, para reintegrar jovens com diagnósticos de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador) à realidade, melhorando suas habilidades socioemocionais e promovendo a reintegração social. Antes do projeto, esses jovens enfrentavam dificuldades graves de socialização e passavam a maior parte do tempo em frente às telas, afastados da escola e de outras atividades apropriadas à idade. No entanto, com a implementação do projeto, eles encontraram um local de pertencimento, retomaram a escola e ampliaram seu repertório social.

publicidade

Embora os pais tenham inicialmente resistido à ideia de usar tecnologia para lidar com o excesso de tecnologia, eles logo perceberam os benefícios quando viram seus filhos mais comunicativos e ansiosos para participar das atividades propostas. O projeto também abriu espaço para novas discussões sobre o uso da tecnologia na comunidade.

Como prêmio, Osasco receberá um documentário da Série Webdoc Brasil Aqui tem SUS.

publicidade