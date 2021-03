PS do Helena Maria volta a ser polo de atendimento a pacientes com covid-19 após alta de internações

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), informou, na noite desta segunda-feira (8), que o Pronto Socorro Osmar Mesquita, na zona Norte, voltará a ser um polo de atendimento específico para pacientes com covid-19. A medida foi anunciada logo após o município registrar 82% de ocupação dos leitos de UTI, no domingo (7).

“Nesse mês de março, a gente tem o maior pico da doença que no início. A pandemia nunca teve tão acelerada e de uma maneira muito mais agressiva. Ou seja, estamos há muitos meses sem ter mais de 60% de ocupação dos nossos leitos de UTI e nesse domingo, chegamos a 82% de ocupação”, declarou o prefeito, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Lins afirmou que a primeira ampliação de leitos de UTI e enfermaria já foi realizada. Com isso, a taxa de ocupação diminuiu para 70% nesta segunda-feira, mas o município conta ainda com outras alternativas caso seja necessário, como a ampliação de leitos no Hospital Municipal Antônio Giglio e o pronto socorro do Santo Antônio, que também já foi utilizado como polo de atendimento específico para tratamento da doença.

“Muitos estados estão em colapso com o seu sistema de saúde, não tem mais leito de UTI no serviço público e privado. A gente percebe esse crescimento também no estado de São Paulo, em varias cidades da região e Osasco não esperar chegar nesse ponto”, pontuou Lins.

Durante a live, o prefeito fez mais um apelo para que a população seja cautelosa, principalmente os jovens. “Sei que todo mundo tem carência de lazer, mas você pode levar a pandemia para dentro da sua casa e isso pode ser fatal. Não vamos esperar isso atingir a sua casa e o seu ente querido para se conscientizar. O que está acontecendo no mundo não é brincadeira”, finalizou.

Nesta segunda-feira (8), o município registrou 32.163 casos confirmados da doença. Destes, 30.790 pacientes estão curados. Até o momento, a cidade tem 1.173 mortes por covid-19, sendo 632 de pessoas que morreram no município e 541 munícipes que morreram em outras cidades.