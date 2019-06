PS do Novo Osasco vai voltar a atender 24 horas até dezembro, anuncia Rogério Lins

O Pronto-Socorro do Jardim Novo Osasco voltará a atender 24 horas até dezembro. Foi o que anunciou o prefeito Rogério Lins durante reunião com moradores na segunda-feira (4), para falar do mutirão “Amor por Osasco”, que acontece no bairro desde o início da semana, com serviços de poda de árvore, tapa-buraco, limpeza de bueiros, remoção de entulho e sinalização viária, entre outros.

Em outras unidades, como UPA Menck e Conceição e PSs Jardim D’Abril e Santo Antônio, que também funcionam em tempo integral, a prefeitura ampliou os atendimentos e essas unidades agora contam com pediatria. “Ainda este ano vocês terão aqui uma boa referência em saúde”, disse Lins.

Além de explicar o objetivo das ações do mutirão, que visam conscientizar a população para que não jogue lixo e entulho em ruas, calçadas e terrenos, o chefe do Executivo também informou sobre investimentos da Prefeitura em diversas áreas, entre as quais a Saúde, Educação e Segurança.

Nesta última, aumentou o orçamento da Pasta e contratou 200 novos guardas municipais (dobrou o efeito), alugou novas viaturas e motocicletas, instituiu a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), treinada pela Rota e que ajuda as polícias no patrulhamento da cidade e instalou câmeras de segurança conectadas ao COI (Centro de Operações Integradas) capazes de identificar veículos com queixa de roubo ou furto.

Bilhete Único

O prefeito adiantou ainda que ainda este ano será reaberta a piscina do CEU José Saramago, na avenida João de Andrade, e que a partir de dezembro Osasco passa a contar com o Bilhete Único, por meio do qual a população poderá usar a segunda condução sem pagar.