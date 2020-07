Pyong e a mulher, Sammy, mostram a nova mansão da família em Alphaville | Vídeo

O hipnólogo e ex-BBB Pyong Lee e família estão de casal nova: uma nova mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Pyong, a mulher, Sammy, e o filho do casal, Jake, agoram vivem em uma mansão com dois andares, piscina, churrasqueira e cinco suítes. O imóvel terá ainda quarto de hóspedes, dois escritórios, entre outros espaços.

O hipnólogo diz que o sonho de morar em uma casa gigante vem de quando conheceu a mansão do apresentador Celso Portiolli, ao gravar um quadro com ele.

Publicidade

“Eu lembro que estava morando nesse lugar, que era um flat, e eu vim gravar com o Celso Portiolli, que mora nessa região. Eu nem sabia que existia algo assim em São Paulo ou no Brasil. E decidi que um dia moraria aqui. Um ano depois eu mudei para o mesmo condomínio do Celso Portiolli. Agora estou em outro, mas é na mesma região”, contou Pyong.

Confira um tour pela nova mansão de Pyong, Sammy e Jake em Alphaville: