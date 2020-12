Quadrilha especializada em roubo de caminhões faz três motoristas reféns em Osasco

Policiais civis do 4° Distrito Policial de Osasco (Demacro) prenderam, na noite desta sexta-feira (11), integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões. Três motoristas que estavam em cativeiro foram libertadas.

Os policiais chegaram ao local onde os caminhões roubados estavam escondidos, na Vila Menck, após realizarem investigações. Assim que entraram o local, conseguiram prender um homem e apreender um menor.

Eles foram abordados em um veículo com placas falsas e confirmaram a participação no crime. Em seguida, informaram aos policiais onde as vítimas estavam escondidas. Outros dois homens que faziam a segurança do cativeiro foram surpreendidos e presos. Com eles, foi apreendido um simulacro de pistola e o veículo utilizado pela quadrilha.

Os três motoristas que estavam em cativeiro foram libertados na ação. Já os caminhões foram recuperados e devolvidos aos responsáveis.

Os três homens presos responderão pelos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Já o adolescente responderá pelos crimes equiparados.

