Quadro de Paulo Gustavo é “crítico”, diz novo boletim: “Para Deus nada é impossível”, afirma marido do ator

Internado desde o dia 13 de março por covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro, o ator Paulo Gustavo tem o quadro clínico considerado “crítico”. “A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação”, diz boletim médico emitido neste domingo (11).

“Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas (…). A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários”, diz o boletim médico de hoje de Paulo Gustavo.

“A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”, continua a nota. “Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado!”.

O marido do ator, Thalles Bretas, manifestou sua fé na recuperação de Paulo Gustavo: “O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa”, declarou Thalles, no Instagram.

