Quarta (10) tem seleção para 100 vagas na empresa Fidelity em Barueri

Na quarta-feira (10) será realizado processo seletivo com 100 vagas de operador de atendimento receptivo na empresa Fidelity em Barueri.

publicidade

Trata-se de vaga efetiva e salário de R$1.100,00. Os benefícios são: convênio médico coparticipativo (desconta somente se utilizar); convênio odontológico (opcional); vale-alimentação (R$ 190,00); convênio farmácia; auxílio creche para filhos até quatro anos (R$ 220,00); vale-transporte ou fretado (desconto de até 6% do salário).

Os interessados precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo e conhecimento de informática. Não é necessária experiência anterior na função.

publicidade

A escala prevê duas opções de horários com carga diária de 6 horas e 20 minutos, das 14h05 às 20h25, ou das 15h05 às 21h25, incluindo os finais de semana com folgas alternadas.

O processo seletivo será no Ginásio Poliesportivo José Corrêa (av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro), com início às 10h de quarta-feira (10), impreterivelmente.

publicidade

A seleção é conduzida pela Casa do Trabalhador de Barueri, serviço mantido pela Secretaria de Industria, Comércio e Trabalho (SICT) da Prefeitura. A Fidelity informa que não contrata ex-funcionário.

Outro processo seletivo em Barueri

Outro processo seletivo com 100 vagas abertas em Barueri acontece na terça-feira (9), também para o cargo de operador de atendimento, na empresa Liderança. Confira aqui como participar.