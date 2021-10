Quase 2 mil pessoas se candidatam a vagas no novo Atacadão de Osasco em apenas 3 horas

Quase 2 mil pessoas se candidataram a vagas de emprego no segundo Atacadão de Osasco, na Vila Yolanda, em apenas três horas.

O cadastro para as primeiras oportunidades de emprego na nova unidade da rede atacadista foi aberto pelo Portal do Trabalhador de Osasco pela internet pouco antes das 9h e encerrado por volta das 12h desta quinta-feira (21). Foram abertas oportunidades de emprego para cargos como operador de caixa, repositor, estoquista, conferente, fiscal e cartazista, entre outras.

De acordo com o Portal do Trabalhador, que presta apoio ao Atacadão no processo seletivo, 1.946 pessoas se candidataram às vagas. Equipes do órgão vão entrar em contato por e-mail com os candidatos pré-selecionados.

A unidade do Atacadão na Vila Yolanda, em Osasco, deve ser inaugurada até o fim do ano.