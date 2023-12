Queda de árvore interdita trecho de avenida, no Empresarial 18 do Forte,...

Uma árvore caiu, na avenida Copacabana, bairro Empresarial 18 do Forte, Barueri, no final da tarde desta sexta-feira (15). Parte da via foi interditada, dificultando o fluxo de veículos na região.

publicidade

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri estão no local, que foi sinalizado, e aguardam equipes para remoção da árvore e limpeza da via. Não há informações sobre feridos.