“Quem mandou você estar muito gostosa?”: detalhes dos assédios de Marcius Melhem sobre Dani Calabresa

Reportagem publicada pela revista piauí detalha os supostos assédios sexuais e morais cometidos pelo humorista Marcius Melhem enquanto era diretor do departamento de humor da TV Globo.

A principal vítima era a também humorista Dani Calabresa. Em uma ocasião, durante uma festa, ele tentou beijá-la, agarrá-la, chegou a lamber o rosto dela e a fez encostar a mão em seu pênis, segundo a matéria. A artista fugia dos assédios de Melhem, que dizia que a culpa era dela. “Quem mandou você estar muito gostosa?”. Outras mulheres, que não tiveram os nomes revelados, fazem acusações semelhantes.

Com as recusas de Calabresa, Marcius Melhem teria agido para boicotar projetos dela na emissora. A humorista ficou depressiva e tinha crises de choro, relataram colegas.

Até que ela resolveu denunciar os assédios sofridos à direção da emissora, que teria tentado abafar o escândalo o afastando. Com a pressão, a Globo acabou demitindo Melhem. No entanto, a empresa não se posicionou sobre as acusações contra o diretor de humor, o que gerou críticas das vítimas e testemunhas.

Marcius Melhem admite ter cometido erros, mas fala em “mentiras ou distorções” . “Quero pedir desculpas a pessoas que eu magoei. O mundo mudou, comportamentos antes naturais estão sendo revistos, e todos precisamos aceitar as consequências de nossos excessos”, afirmou, em nota à piauí.

“Venho há um ano trabalhando esse entendimento e estou disposto a assumir qualquer erro ou dano que tenha causado. Mas é preciso que a conversa seja transparente, sem omissões, mentiras ou distorções sobre as relações. É o que eu vou buscar: justiça”, emendou o humorista.