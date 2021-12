“Quem paga sou eu”: Deolane lança clipe gravado em sua mansão em Alphaville

Deolane Bezerra lançou, nesta quinta-feira (16), o videoclipe de sua nova música “Quem paga sou eu”. A produção foi gravada em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

A música expõe a ostentação de Deolane, ao lado de suas irmãs, que também são advogadas. “Me diverti muito fazendo esse clipe, e foi isso que queríamos passar para os nossos fãs, uma música, leve divertida e que virasse chiclete”, comentou a viúva de MC Kevin, ao Leo Dias, do “Metrópoles”.

No clipe, Deolane aparece em alguns cômodos da mansão na qual está morando desde o dia 1° de dezembro, como closet, hall de entrada, escada, além de uma vista aérea, esbanjando o luxo do imóvel que tem 1000 metros quadrados e até um pé de acerola.

Quem Paga Sou Eu, que está disponível no canal da Love Funk no YouTube, é a segunda música autoral de Deolane, que lançou-se na carreira musical com o hit Meu Menino, há três semanas. O videoclipe da primeira música da advogada já teve mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.