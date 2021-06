Quem tem 50 anos ou mais se vacina contra a covid-19 a partir desta quarta (16) em Osasco

Osasco terá três dias seguidos de drive-thrus para vacinação contra a covid-19 em pessoas com 50 ou mais, nesta quarta (16), quinta e sexta-feira (18). A ação acontece no estacionamento do Paço Municipal (entrada pela Rua Narciso Sturlini), das 16h às 19h30.

Para se vacinar no drive-thru é preciso fazer cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br e, em seguida, agendar horário na Central 156 (ou 3651-7080) ou no APP 156 Osasco. No dia da vacinação é preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço em nome da pessoa que será vacinada.

UBSs e CAISs

A vacinação para quem tem 50 anos ou mais também será realizada a partir desta quarta-feira (16), das 10h às 15h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção ao Idoso (CAIs) de Osasco, um localizado em Presidente Altino (Rua Osvaldo Collino, 280) e outro no Km 18 (Rua José Pedro Filho, 33).

Nesse caso é preciso apenas fazer o cadastro no site do Vacinajá e apresentar documento com foto e comprovante de endereço no dia em que a pessoa comparecer à UBS ou a um dos CAIs para se vacinar.