Quinta-feira (7) tem mutirão de emprego em Carapicuíba com 500 vagas

Na quinta-feira (7) será realizado em Carapicuíba novo mutirão de emprego com mais de 500 vagas em diversas áreas.

Entre as vagas disponíveis estão: garçom, açougueiro, fiscal de loja, balconista de açougue, balconista de perecíveis, repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, ajudante de carga e descarga, auxiliar de logística, telemarketing receptivo e diarista.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8h no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. As senhas são limitadas.

