Quitaúna ganha Centro de Inclusão Digital com cursos gratuitos de informática

A Secretaria de Emprego Trabalho e Renda de Osasco entregou mais um Centro de Inclusão Digital para a população (CID), desta vez, no bairro Quitaúna. Agora, a cidade conta com oito CIDs e outros dois devem ser entregues até o fim deste ano.

Esses equipamentos públicos têm a função de promover cursos de informática básica e oferecer acesso gratuito à internet para a população. A unidade de Quitaúna é uma parceria com o Instituto de Recuperação Missão Amor (IRMA), comandado pelo pastor Jonas Melo.

“Não tenho a menor dúvida da importância dos CIDs para a população porque, como secretário de Emprego, Trabalho e Renda, lido todos os dias com demandas que exigem qualificação dos inúmeros candidatos às vagas de emprego que nos procuram e, muitas vezes, isso se resolve com os cursos que temos nesses Centros. Mesmo os cursos que não são de informática podem ser feitos nos CIDs, porque como temos a modalidade EAD de todos os 11 títulos que oferecemos na SETRE, as pessoas que não têm internet em casa podem usar nossos computadores para fazê-los”, explicou Gelso Lima.

Confira o endereço dos CIDs em Osasco e procure a unidade mais próxima da sua casa para conhecer os cursos e serviços:

Veloso – Avenida Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso. Telefone: 3653-1164;

– Avenida Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso. Telefone: 3653-1164; UAPO – Rua Minas Bogasian, nº 97, Centro. Telefone: 3682-9895;

– Rua Minas Bogasian, nº 97, Centro. Telefone: 3682-9895; Padroeira – Avenida Padroeira, s/n°, Jardim Padroeira. Padroeira: 3653-1164;

– Avenida Padroeira, s/n°, Jardim Padroeira. Padroeira: 3653-1164; Cati – Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco. Telefone: 3653-1164;

– Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco. Telefone: 3653-1164; Anoscar – Rua Luis Antônio de Arruda, 55, Vila Yara: Telefone: 3654-0055;

– Rua Luis Antônio de Arruda, 55, Vila Yara: Telefone: 3654-0055; F atec Osasco – Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios: Telefone: 3653-1164;

– Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios: Telefone: 3653-1164; Helena Maria – Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria. Telefone: 3685-2722;

– Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria. Telefone: 3685-2722; Irma – Avenida Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 240, Quitaúna. Telefone: 3683-3835

